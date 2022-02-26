تعرف على موعد مباراة الاتحاد وشبيبة الساورة في كأس الكونفدرالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يلتقي فريق الاتحاد الليبي مع نظيره شبيبة الساورة الجزائري، مساء الأحد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.



ويمتلك الفريقان 3 نقاط لكل منهما، في المركزين الثاني والثالث على الترتيب بالمجموعة الثانية من الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2021-2022.

يلتقي الاتحاد مع شبيبة الساورة يوم الأحد 27 فبراير/شباط على ملعب طرابلس الدولي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية عبر قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الاتحاد وشبيبة الساورة في كأس الكونفدرالية الأفريقية

أورلاندو بيراتس - 3 نقاط

الاتحاد الليبي - 3 نقاط

شبيبة الساورة - 3 نقاط

رويال ليوباردس - بلا رصيد