القناة الناقلة لمباراة الزمالك والوداد المغربى فى دوري أبطال أفريقيا الليلة

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القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك، فى التاسعة مساء اليوم، السبت، تحدياً صعباً عندما يواجه الوداد البيضاوي المغربى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، فى مباراة لابد فيها من فوز أبناء ميت عقبة وحصد ثلاث نقاط تساعد فى تصحيح الأوضاع لموقفه بدورى المجموعات.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والوداد المغربى

تنقل مباراة الزمالك ضد الوداد المغربى فى دورى أبطال أفريقيا عبر قناة بى إن سبورت 3 باعتبارها الحاصلة على حقوق نقل دورى أبطال أفريقيا.

ورفع لاعبو الزمالك شعار الفوز فقط ومصالحة جماهيرهم الغاضبة، والتي طالبت بإقالة كارتيرون لكن مرتضي رئيس الزمالك رفض سياسة الحساب بالقطعة وطالب بدعم كارتيرون واللاعبين لعبور عنق الزجاجة التأهل لدور الثمانية ووعد بمكافات خاصة حال الفوز.

وحرص الفرنسي كارتيرون واحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس البعثة وامير مرتضي المشرف على الكرة بالنادى علي عقد أكثر من اجتماع مع اللاعبين وطالبوهم بالتركيز وتحقيق الفوز كالعادة عند الازمات ،واكد كارتيرون للاعبين أنهم قادرين على تحقيق كل شئ وعليهم بالعودة للوراء وتذكر شهر فبراير 2020 عندما كان الفريق يواجه ظروف صعبة واستطاع التفوق علي نفسه وحصد بطولتي السوبر الأفريقي بالتغلب علي الترجي التونسي بقطر ،ثم الفوز علي الاهلي فى أبوظبي ،ثم الأطاح بالترجي من دورى ابطال افريقيا عقب موقعة رادس.

من جانبه يركز كارتيرون المدير الفني للزمالك جيدا فى اللقاء وأشرك جهازه المعاون مدحت عبد الهادي وأمير عزمي مجاهد في كل التجهيزات للقاء و الأسماء التي يدرس الدفع بيها في البداية وكان هناك استقرار علي اكثر من 80٪ بالتشكيلة،حيث ضمن جبل في حراسة المرمى،امامه الونش ومحمود علاء الاقرب للمشاركة ،بينما الأطراف احمد فتوح وحمزة المثلوثي،امامهم محمد عبدالغني وإمام عاشور ويوسف أوباما ،و هناك جدل حول إشراك أحمد سيد زيزو من البداية ووضع شيكابالا احتياطيا للدفع به وفقا لظروف المباراة او العكس، كذلك استقر علي البدء باشرف بن شرقي و الابقاء على سيسيه احتياطيا ..بينما سيقود الهجوم سيف الجزيري والاحتفاظ بعمر السعيد علي الدكة ..وبذلك يخوض الزمالك المباراة بتشكيل متوقع يضم محمد أبو جبل فى حراسة المرمى وفى الوسط محمد عبد الغني وإمام عاشور ويوسف أوباما،واحمد سيد زيزو و أشرف بن شرقي (رزاق سياسيه) ،والهجوم سيف الجزيرى .