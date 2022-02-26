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موعد مباراة الزمالك والوداد المغربى فى دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الوداد البيضاوي المغربي نظيره الزمالك مساء اليوم فى مباراة صعبة على الفريقين، خاصة بعد سقوط الأبيض فى فخ التعادل خلال أول جولتين من دور المجموعات أمام بترو أتلتيكو وساجرادا.

موعد مباراة الزمالك والوداد

تقام مباراة الزمالك والوداد البيضاوي فى التاسعة مساء اليوم، السبت، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، فى مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.

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مشوار الزمالك في دوري الأبطال

ونجح الزمالك في التأهل إلى دور المجموعات بدورى الأبطال عقب تغلبه على فريق توسكر الكينى بطل الكينيا فى دور الـ32 بنتيجة 5-0 بمجموع المباراتين، بعدما حسم مواجهة الذهاب لصالحه بنتيجة هدف دون رد، قبل أن يكرر الفوز بأربعة أهداف فى القاهرة.

وفي دور المجموعات افتتح الزمالك مشواره بالتعادل على أرضه أمام بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين لمثلهما، قبل أن يتعادل خارج الديار مع ساجرادا الأنجولي سلبياً.

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مشوار الوداد

نجح الوداد البيضاوي المغربي في التأهل إلى دور المجموعات بعد الفوز على  فريق هارتس أوف أوك الغاني بنتيجة 6-1 في مباراة الإياب، فيما كان الفريق المغربي قد خسر فى مباراة الذهاب بنتيجة 1/0.

وفي دور المجموعات فاز الوداد بثلاثية نظيفة في اللقاء الأول على ساجرادا الأنجولي، قبل أن يخسر أمام بترو أتليتكو بهدفين مقابل هدف.

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ترتيب الزمالك والوداد

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى المجموعة الرابعة بدورى أبطال أفريقيا برصيد نقطتين حصدهما من التعادل فى مباراتين أمام بترو أتلتيكو وساجرادا، بينما جاء فى الصدارة بترو أتلتيكو برصيد 4 نقاط والوداد المغربى فى المركز الثانى برصيد ثلاث نقاط بينما تذيل ساجرادا المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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