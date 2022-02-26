شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الأهلى وصن داونز فى دوري أبطال أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل النادي الاهلى، بقيادة بيتسو موسيماني، تحدياً قوياً فى التاسعة مساء اليوم، السبت، عندما يلتقى صن داونز الجنوب أفريقي فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، فى لقاء يسعى من خلاله المارد الأحمر للفوز وانتزاع صدارة مجموعته.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وصن داونز

تنقل مباراة الأهلى ضد صن داونز فى دورى أبطال أفريقيا عبر قناة بى إن سبورت 4 باعتبارها الحاصلة على حقوق نقل دورى أبطال أفريقيا.

واستعد فريق الأهلى جيدا لمباراته الليلة ضد صن داونز من خلال التدرب بدون راحة عقب الانتهاء من مباراته ضد المقاصة يوم الثلاثاء الماضى بالدوري، ثم الدخول فى معسكر مغلق طويل لمدة 24 ساعة لفرض حالة من التركيز الشديد على لاعبى الفريق الأحمر قبل هذه المواجهة الهامة، وكذلك استعادة المصابين على معلول ومحمد عبد المنعم وبيرسى تاو.

وتكمن أهمية مباراة الأهلى الليلة فى أن الفوز بها سيمنح الأهلى اعتلاء صدارة المجموعة لأنه سيصل للنقطة الرابعة وسيتوقف رصيد بطل جنوب أفريقيا عند نفس النقاط، ولكن يتفوق المارد الأحمر بالمواجهات المباشرة، قبل أن يخوض مباراته المؤجلة ضد المريخ السودانى بالجولة الافتتاحية.

وعقد الجهاز الفني للأهلي محاضرات بالفيديو للاعبي الأهلي لإطلاعهم على مواطن القوة والثغرات فى صفوف بطل جنوب أفريقيا، من أجل استغلالها فى مباراة الليلة، قبل وضع خطة المباراة التي يخوض بها لقاء الليلة من أجل الانقضاض على الفريق الجنوب إفريقي.

ويرغب موسيمانى فى شرح طريقة لعب صن داونز وأهم الأوراق الرابحة فى صفوفه وطريقته فى بناء الهجمات والاستحواذ على الكرة وشن هجوم على مرمى المنافسين، وكذلك وضعيته فى الحالة الدفاعية، من أجل استغلالها في وضع طريقة اللعب وخطة المباراة مع لاعبي الأهلي.