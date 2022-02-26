شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يحتفل بعيد ميلاد أصغر بناته شايان: كل سنة وآخر العنقود السكرة طيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل عصام الحضري، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى، بعيد ميلاد أصغر بناته "شايان"، ونشر فيديو صغيرا عبر حسابه بموقع "انستجرام"، ظهر فيه برفقة زوجته وباقى بناته وابنه ياسين، وأمامهم تورته عيد الميلاد يحتفلون بها.

وعلق عصام الحضرى على الفيديو الذى نشره عبر حسابه على إنستجرام قائلا، "شايانو يا حبيبة بابا.. آخر العنقود السكرة.. كل سنة وأنتى طيبة والعمر كله ليكي يا حبيبتي وأشوفك أحسن وأحلى بنوتة فى الدنيا".

في سياق آخر، نشر عصام الحضرى - فى وقت سابق - فيديو له أثناء وجوده داخل جهاز الاستشفاء، قبل أيام من مباراتى مصر والسنغال فى التصفيات الأفريقية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 المقرر إقامتها فى قطر.



اسرة عصام الحضرى

وظهر عصام الحضرى سعيدا أثناء عملية الاستشفاء في الفيديو الذى نشره السد العالى على حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك"، وتقام مباراة مصر والسنغال فى الذهاب بالقاهرة يوم 25 مارس المقبل فى السابعة والنصف مساء، على أن تلعب مباراة الإياب فى ملعب دياموند الأولمبى بالسنغال يوم 29 من الشهر ذاته فى الخامسة مساء أيضا.

وتقرر بشكل نهائى إقامة مباراة منتخب مصر أمام السنغال، باستاد القاهرة، حيث كشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك تنسيقاً مع وزارة الشباب والرياضة والجهات المختصة من أجل السماح لأكبر عدد من الجمهور بالتواجد فى المباراة.

وكشف مسئولو منتخب مصر أنه من الصعب ضم لاعبين جدد، وتحديدًا من المحترفين خلال معسكر الفراعنة المقرر له 20 مارس من الشهر المقبل، استعدادًا لمباراتى السنغال المقرر لهما يومى 25 و29 مارس المقبل فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وتابع مسئولو منتخب مصر أن المعسكر المقبل لن يشهد ضم وجوه جديدة إلا فى حدود الأماكن المطلوبة بسبب الغيابات، واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على حضور 60 ألف مشجع فى مباراة المنتخب الوطنى أمام السنغال المقرر إقامتها يوم 25 مارس المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الأولى لتصفيات أفريقيا الأخيرة المؤهلة لكأس العالم.