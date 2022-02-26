شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشوار الأهلى وصن دوانز قبل صدام دوري أبطال أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لخوض مباراة صن داونز الجنوب أفريقي فى التاسعة مساء اليوم السبت، باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

تأهل النادي الأهلي إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد التغلب على الحرس الوطني بطل النيجر، عقب التعادل فى النيجر بهدف لكل فريق، والفوز بـ6 أهداف مقابل هدف ليتأهل الفريق بمجموع المباراتين 7/ 2، واستهل الأهلي مشواره فى دور المجموعات بالتعادل سلبياً أمام الهلال السوداني.

مشوار صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

تأهل صن داونز إلى دور المجموعات بعد التعادل مع فريق مانيما يونيون في مباراة الذهاب بنتيجة 2/2، قبل أن يفوز في مباراة العودة بنتيجة 2/0، وفي دور المجموعات فاز صن داونز في اللقاء الأول على الهلال السوداني بنتيجة 1/0 قبل أن يتعادل مع المريخ في الجولة الثانية سلبياً.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

يتصدر صن داونز ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما تساوى المريخ مع الأهلي والهلال السوداني عند رصيد نقطة واحدة.