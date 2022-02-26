شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشوار الزمالك والوداد المغربى فى دوري الأبطال قبل مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك ضيفاً على الوداد البيضاوي المغربي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، فى التاسعة مساء غد السبت على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.

مشوار الزمالك في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا

خاض نادي الزمالك لقاءين فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، تعادل في الأول أمام بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين مقابل هدفين على استاد القاهرة الدولي، وفي اللقاء الثاني تعادل الزمالك سلبياً أمام نظيره نادي ساجرادا اسبيرانسا في أنجولا.

مشوار الوداد في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا

حقق نادي الوداد الفوز في اللقاء الأول أمام نظيره نادي ساجرادا اسبيرانسا بثلاثية نظيفة، وفى اللقاء الثاني تلقى الوداد خسارة أمام نظيره بيترو أتلتيكو الانجولي بهدفين مقابل هدف وحيد.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري الأبطال

ويمتلك الزمالك في المجموعة الأفريقية نقطتين يحتل بهما المركز الثالث فى المجموعة التي يتصدرها بترو أتلتيكو الأنجولي برصيد 4 نقاط، ويأتي الوداد المغربي ثانيا برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل ساجرادا المجموعة بنقطة واحدة