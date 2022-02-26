شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل 7 مصريين لربع نهائى بطولة ويندى سيتى للاسكواش.. والشوربجي يودع مبكرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجز 7 لاعبين مصريين مقاعدهم بمنافسات الدور ربع النهائي ببطولة ويندي سيتي للاسكواش، التى تستضيفها ولاية شيكاغو الأمريكية حتى الثانى من مارس المقبل، بقيمة جوايز مادية تصل إلى 250 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وتأهل على فرج، مروان الشوربجي، يوسف إبراهيم، نور الشربيني، هانيا الحمامي، سلمى هاني وروان العربي، إلى الدور ربع النهائي عقب فوزهم فى منافسات اليوم الأول من دور ال 16، بينما ودع محمد الشوربجي المصنف الثالث عالميا، البطولة من دور الـ 16 عقب هزيمته، وجاءت نتائج المصريين كالتالي:

فوز نور الشربيني على منافستها تيني جليس بنتيجة 3-2 في مباراة استغرقت 58 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 10-12, 11-2, 11-7, 9-11, 11-8 .

فوز يوسف إبراهيم على محمد الشوربجي بنتيجة 3-2 في مباراة استغرقت 75 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 9-11, 11-9, 13-11, 11-6 .

فوز هانيا الحمامي على مريم متولي بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 23 دقيقة حيث انسحبت مريم متولي في الشوط الثالث لإصابة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-6, 4-0.

فوز روان العربي على منافستها أليكسندرا فولر بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-7, 11-7.

فوز علي فرج والتأهل مباشرة إلى ربع النهائي بعد انسحاب منافسه الهندي سوراف جوزال قبل بداية اللقاء للإصابة.

فوز مروان الشوربجي على الأمريكي تود هارتي بنتيجة3-0 في مباراة استغرقت 38 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-8, 11-9.

فوز سلمى هاني على نادين شاهين بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 28 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-6, 11-6.