الامارات | توخيل: الشكوك حول المالك أبراموفيتش تقلق تشيلسي

شكرا لقرائتكم خبر عن توخيل: الشكوك حول المالك أبراموفيتش تقلق تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال توماس توخيل مدرب تشيلسي إن الشكوك حول مستقبل المالك الروسي للنادي رومان أبراموفيتش على ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا تزعج الفريق قبل خوض نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام ليفربول غدا.

ولم يواجه أبراموفيتش، الذي اشترى نادي تشيلسي في 2003، أي عقوبات حتى الآن لكن ذكر اسمه في البرلمان يوم الخميس عند كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن أكبر حزمة عقوبات ضد روسيا.

وأبلغ توخيل الصحافيين أمس "أود الاحتفاظ بحقي في عدم التعليق لحين صدور قرار لكننا ندرك الأمر وهذا يقلقنا ويشتت انتباهنا".

وأضاف "إلى درجة معينة أتفهم الآراء الحساسة تجاه النادي ومن يمثله وربما يتفهم الناس أن المدرب أو اللاعبين لا يطلعون بدقة عما يجري حقا وفي هذه اللحظة لا نشعر بمسؤولية عن كل هذا. نشعر بأن الأمر فظيع دون شك".

وأقر المدرب الألماني بأنه ولاعبيه يعانون لعدم التفكير في الصراع في أوكرانيا وتحويل التركيز إلى نهائي كأس الرابطة.

وتابع "اعتقد أن الموقف كبير جدا وليس منفصلا عن أحد. الوضع يقلق أوروبا ويحدث في أوروبا ونحن جزء من أوروبا ولا يمكننا تجاهل الأمر وغلق الباب والتركيز في كرة القدم".

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