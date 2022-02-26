الامارات | نادال يفسد على الروسي مدفيديف فرحة صدارة "التنس العالمي"

شكرا لقرائتكم خبر عن نادال يفسد على الروسي مدفيديف فرحة صدارة "التنس العالمي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفسد الإسباني رافايل نادال على الروسي دانييل مدفيديف صدارته التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب، بفوزه عليه أمس 6-3 و6-3 في نصف نهائي دورة أكابولكو المكسيكية. وعجز مدفيديف عن الثأر لخسارته أمام نادال الشهر الماضي في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، حيث قلب الماتادور تأخره بمجموعتين، ليحرز لقبه الحادي والعشرين في البطولات الكبرى وينفرد بالرقم القياسي.

لكن اللاعب الروسي البالغ 26 عاماً سيغادر المكسيك وهو مدرك انه سيتربع على رأس التصنيف العالمي الذي سيصدر الإثنين. ضمن ذلك بعد خسارة الصربي نوفاك ديوكوفيتش في ربع نهائي دورة دبي. وتصدر ديوكوفيتش التصنيف العالمي على مدى 361 اسبوعاً في إنجاز قياسي، لكن كان يتعين على الصربي الذي حُرِمَ من الدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة على خلفية قضية عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أن يحقق نتيجة افضل من مدفيديف في دبي وألا يتوج الأخير بلقب أكابولكو من اجل الاحتفاظ بهذا المركز.

وَتصَدُر مدفيديف كان سيتم بسيناريوهات عدة، وقد حُسِمَ الأمر ببلوغه ربع النهائي في أكابولكو وفشل ديوكوفيتش في التأهل إلى نصف النهائي في دبي. ورفع نادال رصيده الرائع في 2022 إلى 14 فوزاً دون خسارة، لكنها لم تكن سهلة كما تدلّ النتيجة.

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