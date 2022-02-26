الامارات | قمة الشارقة وشباب الأهلي.. صراع "فك الشراكة"

شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الشارقة وشباب الأهلي.. صراع "فك الشراكة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار عند الساعة الثامنة من مساء اليوم إلى استاد نادي الشارقة الذي يستضيف لقاء القمة بين الشارقة وشباب الأهلي ضمن الجولة 17 لدوري أدنوك للمحترفين، وستكون هذه المواجهة بمثابة صراع لفك شراكة الـ30 نقطة بينهما، حيث يتقدم شباب الأهلي على الشارقة في الترتيب بفارق المواجهات المباشرة، بعد فوزه ذهابا. كما يسعى الفريقان إلى المحافظة على بصيص أمل يقربهما من العين الذي ابتعد بصدارة الدوري برصيد 42 نقطة.

ويهدد الشارقة ضيفه شباب الأهلي بسيناريو فوزه على الوصل في إياب نصف نهائي بطولة الكأس بنتيجة 3-2، وحصده بطاقة التأهل للقاء الوحدة في المباراة النهائية، وكذلك تكرار سيناريو فوزه على شباب الأهلي في الكأس، عندما فاز عليه بركلات الجزاء 4-2 في ربع النهائي، بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ويراهن الشارقة أيضا على أورقه الرابحة ممثلة في البرازيلي كايو والكونغولي بن مالانغو والغيني عثمان كامارا بجانب أيضا خبرة ودهاء مدرب الفريق كوزمين.

وستكون المباراة أيضا عبارة عن تحد جديد بين كوزمين والمدرب الوطني لشباب الأهلي مهدي علي. وفي الجانب الآخر سيخوض شباب الأهلي المباراة بطموحات كبيرة من أجل إلحاق الخسارة الأولى بالشارقة في عهد مدربه كوزمين. ويأمل أيضا تكرار سيناريو فوزه ذهابا بنتيجة 4-3، كما أن شباب الأهلي الذي يملك العديد من الأوراق الرابحة يبحث كذلك الثأر ورد الدين للشارقة الذي تسبب في إبعاده عن مسابقة الكأس.

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