شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نقل مباريات الدوري الأوروبي للسلة خارج روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

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قررت رابطة الدوري الأوروبي لكرة السلة، نقل المباريات التي كانت ستقام في الأراضي الروسية إلى دول أخرى.



وجاء ذلك في اجتماع لمسؤولي 18 ناديا يشاركون في البطولة، الجمعة.

ويؤثر هذا القرار أيضا على لقاء تسيسكا موسكو وبرشلونة، الذي كان من المقرر إقامته يوم الأحد المقبل ولكن تم تأجيله.

وستلعب مباريات الفرق الروسية في بطولة الدوري الأوروبي (تسيسكا موسكو، زنيت سان بطرسبورغ، يونكس قازان) خارج روسيا.