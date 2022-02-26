ما هو التشكيل المتوقع لمباراة الوداد والزمالك في دوري أبطال أفريقيا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يحتضن ملعب محمد الخامس مباراة مرتقبة بين الوداد المغربي والزمالك المصري، في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



ويتصدر بترو أتلتيكو الأنجولي، جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بينما يحل الوداد ثانيا بـ3 نقاط، والزمالك (الثالث) وله نقطتان.

وتقام المباراة بحضور جماهيري يقدر بـ40 آلاف متفرج، حسب تصريحات عدد من مسؤولي ملعب محمد الخامس.

تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن تنقل مباراة الوداد والزمالك عبر قناة beIN Sports HD 3، بصوت المعلق حسن العيدروس.

قالت تقارير إعلامية إن وليد الركراكي مدرب الوداد، استقر على ملامح التشكيل الذي سيخوض به المباراة، وهو على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد رضا التكناوتي

خط الدفاع: أيوب عملود، يحيى عطية الله، أشرف داري، أمين أبو الفتح

خط الوسط: يحيى جبران، جلال الداودي، أيمن الحسوني، مؤيد اللافي

خط الهجوم: مؤيد اللافي، صلاح الدين بن يشو، جاي مبينزا

في المقابل، وحسب تقارير مصرية، تبدو الخطة التالية هي الأقرب في عقل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود حمدي "الونش"، محمود علاء، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: يوسف إبراهيم "أوباما"، إمام عاشور، محمود عبدالرازق شيكابالا، أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، سيف الدين الجزيري.