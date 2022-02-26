تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يخوض الأهلي المصري مباراة قوية ومرتقبة أمام ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي، في قمة الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022.



وخاض الأهلي، حامل لقب آخر نسختين من البطولة، مباراة واحدة حتى الآن في دور المجموعات، انتهت بالتعادل السلبي مع الهلال السوداني.

وتأجلت المباراة الافتتاحية للأهلي أمام المريخ السوداني، بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية 2021 في أبوظبي.

تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 4، ويتولى التعليق عليها، المعلق المصري علي محمد علي.

في المقابل، استهل صن داونز مشواره في هذا الدور بالفوز 1-0 على الهلال، قبل التعادل خارج الديار بدون أهداف مع المريخ.

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به المباراة.

واستعاد الأهلي العديد من الأوراق الرابحة، بعد تعافيها من الإصابة، وعلى رأسها المدافع محمد عبدالمنعم والظهير الأيسر علي معلول، والمهاجم الجنوب أفريقي بيرسي تاو، ومن قبلهم الحارس محمد الشناوي.

وسيكون تشكيل الأهلي بنسبة كبيرة على النحو التالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج

خط الهجوم: طاهر محمد، محمد شريف، محمد مجدي قفشة