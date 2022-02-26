موعد مباراة الزمالك والوداد المغربي اليوم في دوري أبطال إفريقيا.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يخوض الزمالك مواجهة من العيار الثقيل أمام الوداد المغربى، في الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، بالدار البيضاء، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة التي تضم كلا من الوداد الرياضي المغربي وساجرادا اسبيرانسا الأنجولي وبترو أتلتيكو.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث بنقطتين في المجموعة الرابعة التي يتصدرها بترو أتلتيكو الأنجولي برصيد 4 نقاط، ويأتي الوداد المغربي ثانيا برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل ساجرادا المجموعة بنقطة واحدة.

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ كارتيرون المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أحمد فتوح ، محمود علاء ، محمود الونش ، حمزة المثلوثى

خط الوسط: إمام عاشور وإسلام جابر وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

القناة الناقلة

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، عن نقلها مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث خصصت قناة beIN Sports HD 3، لنقل المباراة، بتعليق: حسن العيدروس.