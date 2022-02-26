موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في أبطال إفريقيا.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب وي السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدور ‏المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.‏

وكان الأهلي قد تعادل سلبيا في أولى مبارياته أمام الهلال السوداني، وتأجلت مباراته أمام المريخ بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، وسيطمح للخروج بنقاط المباراة كاملة أمام صن داونز، للاقتراب من التأهل للدور القادم في حملته للحفاظ على لقبه.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب صن داونز الجنوب أفريقي، وقطبي الكرة السوداني؛ الهلال والمريخ.

على الجانب الآخر، صن داونز تغلب على الهلال في أولى المباريات وتعادل مع المريخ، وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي خارج أرضه، للبقاء على صدارة المجموعة الأولى.

ترتيب مجموعة الأهلي بدوري الأبطال :

1ـ صن داونز الجنوب إفريقى برصيد 4 نقاط من مباراتين.

2ـ الأهلى المصرى برصيد نقطة من مباراة واحدة.

3ـ المريخ السودانى برصيد نقطة من مباراة واحدة.

4ـ الهلال السودانى برصيد نقطة من مباراتين.

تشكيل الأهلي

ويغيب عن الأهلي للإصابة كل من محمود متولى مدافع الفريق الذي يتواجد في قطر لإنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من مزق العضلة الأمامية، وبدر بانون مدافع الفريق نظرا لتداعيات الإصابة بكورونا مرتين، بالإضافة إلى إصابة عمار حمدي وأكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي.

فيما أجرى صلاح محسن جراحة في القدم، بجانب استمرار معاناة أحمد نبيل كوكا من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومن المنتظر أن يخوض الجنوب إفريقي موسيماني المدير الفني للأهلي مباراة صن داونز بتشكيلة تضم:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: محمد هانى وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلى معلول

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة

خط الهجوم: أحمد عبد القادر ومحمد شريف وبيرسي تاو

القنوات الناقلة

تذاع مباراة الأهلي وصن داونز عبر قناة beIN Sports HD 4، بتعليق: علي محمد علي.