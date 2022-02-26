شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام صن داونز.. عبد القادر وأفشة وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي اختباراً قوياً وصعباً عندما يستضيف صن داونز الجنوب أفريقى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، فى قمة ونهائي مبكر بين بطل آخر نسختين في دوري الأبطال وبطل جنوب أفريقيا.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام صن دوانز مكونا من:

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع: محمد هانى - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - على معلول

خط الوسط : عمرو السولية - حمدى فتحى - أليو ديانج

خط الهجوم: أحمد عبد القادر- محمد مجدى أفشة - محمد شريف

ويسعى فريق صن داونز لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي للحفاظ على حظوظه فى استمرار تصدر المجموعة وتوسيع الفارق بينه وبين الأهلي حال الخروج بنتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل، في ظل رغبته الملحة لتحقيق فوز معنوي على الأهلي. كما يرغب فريق صن داونز في الفوز على الأهلي لرد اعتباره بعد الخسارة على يد الفريق الأحمر في آخر نسختين بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وإقصائه من البطولة، حيث يتطلع بطل جنوب إفريقيا للثأر من الأهلي ورد اعتباره من الهزيمتين الماضيتين أمام بطل إفريقيا.

ويعول صن داونز كثيرا على التكتل الدفاعي والترابط بين خطوطه من خلال الانتشار والتمركز الجيدين داخل الملعب وكذلك على اللعب الجماعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة والسريعة في شن هجوم خاطف على مرمى الأهلي ومحاولة زيارة شباكه.