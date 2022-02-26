شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات اليوم الثانى لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش للرجال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت مافسات اليوم الثاني من بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للرجال، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 25 الي 27 فبراير 2022، صباح اليوم، السبت، على صالة إستاد القاهرة الدولي.

وتشهد منافسات اليوم من البطولة الأدوار الرئيسية ونهائيات الفردي، فى ظل إعفاء الثنائى المصرى علاء أبو القاسم ومحمد حمزة من المشاركة في الأدوار التمهيدية في اليوم الأول من البطولة بسبب تواجدهم ضمن أفضل 16 لاعب في التصنيف الدولي.

ويفتتح لاعب المنتخب المصري "علاء أبو القاسم" منافسات المنتخب الوطني في ثاني أيام البطولة، حيث يواجه أبو القاسم الياباني يوكيشي أبي، كما يواجه محمد حمزة نظيره الإيطالي دافيد فليبي في ال 10:20 صباحًا.

وانتهت مساء أمس مواجهات الأدوار التمهيدية من البطولة والتي جاءت نتائجها كالتالي:

حصل محمد حسن على المركز ال 68 بعد خسارته في دور ال 64 الغير الرئيسي من لاعب بريطانيا كريستجان أرشر بنتيجة 13- 14.

كما حصل محمد عصام على المركز ال 116 مكرر بعد خسارته في دور ال 128 الغير رئيسي من لاعب إيطاليا دافيد فليبي بنتيجة 14-15.

وجاء عبد الرحمن حافور في المركز ال 163، ومازن الميقاتي في المركز ال 164, وصالح محمد صالح في المركز ال 165, وتامر زين العابدين في المركز ال 165 مكرر بعد خروجهم من الأدوار التمهيدية.

وتضم قائمة مصر ثمانية لاعبين هم “علاء أبو القاسم– محمد ماهر حمزة – محمد حسام حسن – محمد عصام الدين – صالح محمد صالح – عبد الرحمن حفور – مازن الميقاتي – تامر زين العابدين الذي يخوض المنافسات على نفقته ”.

ويضم الجهاز الفني للفراعنة: "أشرف مسعد مدرب - أنس محمود مدرب - مصطفى نهاد مدرب - طه يوسف طبيب المنتخب - أيمن غنيم مدير إداري"، ويشرف على المنتخبات الوطنية أحمد نبيل.