شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام الوداد.. زيزو والجزيرى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواجهة عربية من العيار الثقيل تشهدها المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا بين الوداد المغربي وضيفه الزمالك، حيث يحتل البطل المغربى المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بفارق نقطة عن الزمالك فى مواجهة تكتيكية مثيرة بين وليد الركراكي مدرب الوداد والفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك.

ويحتاج الفريقان لتحقيق الفوز فى ظل مواجهة أنجولية خالصة، تشهدها الجولة بين بترو أتلتيكو وساجرادا، ويبدو بترو أتلتيكو مفاجأة المجموعة بعدما حصد 4 نقاط في الجولتين الماضيتين.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الوداد المغربى مكون من : محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، فى الدفاع حمزة المثلوثى ومحمود حمدى الونش ومحمد عبدالغنى وأحمد أبوالفتوح، وفى وسط الملعب، إمام عاشور ويوسف أوباما واشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم، وفى الهجوم، سيف الدين الجزيرى.

وفى المقابل، يخوض الوداد المغربي لقاء الليلة وهدفه الفوز للتمسك بآمال الصعود لدور الثمانية في دورى أبطال أفريقيا وتعويض خسارته الأخيرة أمام بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 1/2، ويري وليد الركراكي المدير الفني للوداد ان مواجهة الزمالك فرصة لتصحيح الاوضاع والفوز سيعيد الامور لطبيعتها خاصة وان اللاعبين يحتاجون فوز كبير يعيد لهم الثقة والهيبة .

الركراكي يراهن على عودة الجماهير المغربية للمدرجات لتحفيز لاعبين وبث الطاقة والحافزية .. واستقر وليد الركراكي، على الدفع بجلال الداودي إلى مركزه الأصلي في موقعة الزمالك، كما سيعيد الداودي في خط الوسط إلى جانب يحيى جبران وأيمن الحسوني.