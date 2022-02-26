شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وصن داونز اليوم السبت 26 / 2 / 2022 بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الاهلى نظيره صن دوانز بطل جنوب أفريقيا باستاد القاهرة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الاهلى وصن دوانز

تقام مباراة الأهلى وصن دوانز فى التاسعة مساء اليوم، السبت، فى قمة ونهائي مبكر بين بطل آخر نسختين في دوري الأبطال وبطل جنوب أفريقيا.

واستعد فريق الأهلى جيدا لمباراته الليلة ضد صن داونز من خلال التدرب بدون راحة عقب الانتهاء من مباراته ضد المقاصة يوم الثلاثاء الماضى بالدوري، ثم الدخول فى معسكر مغلق طويل لمدة 24 ساعة لفرض حالة من التركيز الشديد على لاعبى الفريق الأحمر قبل هذه المواجهة الهامة، وكذلك استعادة المصابين على معلول ومحمد عبد المنعم وبيرسى تاو.

مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

تأهل النادي الأهلي إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد التغلب على الحرس الوطني بطل النيجر، عقب التعادل فى النيجر بهدف لكل فريق، والفوز بـ6 أهداف مقابل هدف ليتأهل الفريق بمجموع المباراتين 7/ 2، واستهل الأهلي مشواره فى دور المجموعات بالتعادل سلبياً أمام الهلال السوداني.

مشوار صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

تأهل صن داونز إلى دور المجموعات بعد التعادل مع فريق مانيما يونيون في مباراة الذهاب بنتيجة 2/2، قبل أن يفوز في مباراة العودة بنتيجة 2/0، وفي دور المجموعات فاز صن داونز في اللقاء الأول على الهلال السوداني بنتيجة 1/0 قبل أن يتعادل مع المريخ في الجولة الثانية سلبياً.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

يتصدر صن داونز ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما تساوى المريخ مع الأهلي والهلال السوداني عند رصيد نقطة واحدة.