شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. موسيماني وكارتيرون فى مهمة فرض الهيمنة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك تحدياً قوياً، عندما يستضيف النادي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمجموعة الفريق الأحمر، وفي ذات الوقت يحل الزمالك ضيفاً على الوداد البيضاوي المغربي فى التاسعة مساءً أيضاً على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويخوض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي تحدياً من نوع خاص، حيث يصطدم بالفريق الذى صنع اسمه فى عالم التدريب وهو صن داونز، ساعياً لتحقيق الفوز وخطف صدارة المجموعة بعد التعادل في المباراة الأولى بالمجموعة أمام الهلال السوداني سلبياً.

وإجمالاً قاد موسيماني النادي الأهلي في 79 مباراة بمختلف البطولات المحلية والقارية، فاز خلالهم في 56 لقاء وتعادل في 17 مباراة أخرى، وخسر 6 مباريات، وحصد موسيماني مع الأهلي بطولة الدوري العام مرة واحدة وكأس مصر مرة واحدة ودوري أبطال أفريقيا مرتين، وكأس السوبر الأفريقي مرتين وبرونزية كأس العال للأندية مرتين.

أما الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك فتعتبر مباراة الوداد بمثابة عنق الزجاجة ومفترق طرق فى علاقته بالقلعة البيضاء بعد سقوط فريقه فى فخ التعادل خلال أول جولتين بدور المجموعات، وبات كارتيرون بحصد الثلاث نقاط المرتقبة أمام الوداد خارج الديار للحفاظ على حظوظ التأهل.

وإجمالاً قاد كارتيرون نادي الزمالك في، 70 مباراة، فاز في 46 لقاء وتعادل في 17 مباراة أخرى وخسر 7 مباريات، وتوج كارتيرون مع الزمالك بـ 3 ألقاب فقط وهي: الدوري العام، وكأس السوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي.