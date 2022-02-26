شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والوداد المغربى اليوم السبت بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الكرة الأول بنادى الزمالك نظيره الوداد البيضاوي المغربي فى لقاء صعب على الفريقين، خاصة بعد سقوط الأبيض فى فخ التعادل خلال أول جولتين من دور المجموعات أمام بترو أتلتيكو وساجرادا.

موعد مباراة الزمالك والوداد المغربى

تقام مباراة الزمالك والوداد المغربى فى تمام التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

ويمتلك الزمالك في المجموعة الأفريقية نقطتين يحتل بهما المركز الثالث فى المجموعة التي يتصدرها بترو أتلتيكو الأنجولي برصيد 4 نقاط، ويأتي الوداد المغربي ثانيا برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل ساجرادا المجموعة بنقطة واحدة

مشوار الزمالك في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

خاض نادي الزمالك لقاءين في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، تعادل في اللقاء الأول أمام نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين مقابل هدفين على استاد القاهرة الدولي، وفي اللقاء الثاني تعادل الزمالك سلبياً أمام نظيره نادي ساجرادا اسبيرانسا في أنجولا.

مشوار الوداد في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا

حقق نادي الوداد الفوز في اللقاء الأول أمام نظيره نادي ساجرادا اسبيرانسا بثلاثية نظيفة، وفى اللقاء الثاني تلقى الوداد خسارة أمام نظيره بيترو أتلتيكو الانجولي بهدفين مقابل هدف وحيد.