تعرف على جدول مباريات "السبت الناري" بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عشاق كرة القدم حول العالم على موعد مع عدة مباريات قوية في مختلف المسابقات الكروية على المستوى الأفريقي والأوروبي.

ويقام اليوم السبت، عدة مباريات قوية، أبرزها في بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويخوض الأهلي مواجهة قوية أمام ماميلودي صنداونز، بينما يصطدم الزمالك بنظيره الوداد المغربي.

وعلى المستوى الأوروبي، يواجه ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني، اختباراً صعباً خارج دياره، عند مواجهة رايو فاييكانو، ببطولة الليجا.

"يلا كورة" يستعرض لكم أبرز مواجهات اليوم السبت في السطور القادمة:

دوري أبطال أفريقيا

3:00.. الترجي والنجم الساحلي.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس HD3

6:00.. جوانينج جالاكسي وشباب بلوزداد.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس HD3

6:00.. ساجرادا اسبيرانسا وبترو أتلتيكو.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس HD4

9:00.. الأهلي وماميلودي صنداونز.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس HD4

9:00.. الوداد المغربي والزمالك.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس HD3

2:30.. ليدز يونايتد وتوتنهام هوتسبر.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس بريميوم 1

5:00.. كريستال بالاس وبيرنلي.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس بريميوم 3

5:00.. برايتون وأستون فيلا.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس اكسترا 1

5:00.. مانشستر يونايتد وواتفورد.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس بريميوم 1

5:00.. برينتفورد ونيوكاسل.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس بريميوم 2

7:30.. إيفرتون وليستر سيتي.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس بريميوم 1

الدوري الإسباني

7:30.. رايو فاييكانو وريال مدريد.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس HD1

10:00.. أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس HD1

7:05.. إمبولي ويوفنتوس.

9:50.. ساسولو وفيورنتينا.

الدوري الفرنسي

10:00.. باريس سان جيرمان وسانت إتيان.. القناة الناقلة: بي إن سبورتس بريميوم 1

الدوري الألماني

4:30.. مونشنجلادباخ وفولفسبورج.

7:30.. إينتراخت فرانكفورت وبايرن ميونيخ.