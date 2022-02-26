"مفاضلة بين السعيد والجزيري".. تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، على ملامح التشكيل الذي سيبدأ به مباراة الوداد البيضاوي المغربي، في قمة المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، إلى حد ما.

ويلتقي الزمالك بنظيره الوداد المغربي، مساء اليوم السبت، ملعب "المركب الرياضي بمحمد الخامس"، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة.

ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي قبل انطلاق الجولة الثالثة: بترو أتلتيكو (4 نقاط) - الوداد البيضاوي (3 نقاط) - الزمالك (نقطتين) - ساجرادا (نقطة).

ولم يحسم كارتيرون موقف مشاركة محمود عبد الرازق "شيكابالا" أساسيًا أم سيضعه على مقاعد البدلاء ويتم الدفع به وفقًا لاحتياجات المباراة.

كما أن المدير الفرنسي، لم يستقر أيضاً على مَن يقود الهجوم سواء الدولي التونسي سيف الدين الجزيري أو عمر السعيد.

ويتكون التشكيل المتوقع لنادي الزمالك لمواجهة الوداد كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: يوسف إبراهيم "أوباما" - إمام عاشور.

خط الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي - (شيكابالا) - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري أو عمر السعيد.