"حيرة ومفاضلة".. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق صنداونز، في لقاء سيقام مساء السبت في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، ضمن حسابات الجولة الثانية عن المجموعة الأولى بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الأهلي في مجموعة تضم كل من: المريخ والهلال السودانيين بجانب فريق صنداونز الجنوب أفريقي.

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي: المريخ 4 نقاط (مباراة مؤجلة) - صنداونز 4 نقاط - الأهلي نقطة (مباراة مؤجلة) - الهلال (نقطة).

ويمر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، بحالة حيرة، بسبب طريقة اللعب، حيث لم يستقر الجنوب أفريقي، على الأسلوب الذي سيتبعه ضد صنداونز وهو أن يلعب بطريقة (4-2-3-1)، أو بطريقة (3-4-3).

وضمن موسيماني الاعتماد على تسعة لاعبين بداية بالحارس محمد الشناوي وأمامه محمد هاني ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي "أفشة" ومحمد شريف.

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع إذا اعتمد موسيماني على طريقة (3-4-3) سيكون التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - حمدي فتحي - محمد عبد المنعم.

خط الوسط: علي معلول - عمرو السولية - أليو ديانج - محمد هاني.

خط الهجوم: مفاضلة بين حسين الشحات أو طاهر محمد طاهر - محمد مجدي "أفشة" - محمد شريف.

بينما يأتي تشكيل الأهلي المتوقع إذا اعتمد موسيماني على طريقة (4-2-3-1) على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - حمدي فتحي - محمد عبد المنعم - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج - عمرو السولية.

خط الوسط المهاجم: حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد طاهر أو لويس ميكيسوني.

خط الهجوم: محمد شريف.