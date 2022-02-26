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الامارات | عصام الحضري يظهر في حمام ثلج .. "صحة ورشاقة"

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سيد مصطفى - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر مدرب حراس مرمى المنتخب المصري عصام الحضري، "ستوري"، عبر حسابه في (انستغرام)، داخل حوض الثلج، وسط درجة حرارة تصل إلى 12 درجة مئوية في مصر.

واستقبل الحضري عشرات التعليقات على هذا الفيديو، والتي أشادت بالحارس السابق لمنتخب (الفراعنة) في الحفاظ على صحته ورشاقته، داعين حراس مرمى مصر إلى التعلم منه في كيفية التعامل الاحترافي مع كرة القدم.

ويعتبر حمام الثلج من الأساليب التدريبية الشاقة، التي تلقى إقبالاً كبيراً من طرف لاعبي كرة القدم وغيرها من الرياضات.

وأشارت تقارير سابقا إلى أن بحوث علمية أكدت أن الاستحمام بالمياه المثلجة تُعطي للعضلة سرعةً في الشفاء بعد مجهودٍ بدني ما، وتغمر الجسم بالطاقة والحيوية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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