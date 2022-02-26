الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | نجوم الزمالك على "رادار" أندية سعودية.. لاعب جديد في الطريق إلى اتحاد جدة

0 نشر
سيد مصطفى - دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الزمالك على "رادار" أندية سعودية.. لاعب جديد في الطريق إلى اتحاد جدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير إعلامية في أن نادي اتحاد جدة توصل إلى اتفاق لضم نجم خط وسط الزمالك طارق حامد للعب له في الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر. وأشارت تلك التقارير إلى أن هناك تواصل رسمي جرى بين مسؤولين في النادي واللاعب توصل إليه الطرفان على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد الذي ستبلغ فترته موسمين.

وترددت أنباء عن أن طارق حامد دخل في خلاف مع إدارة الزمالك حول تمديد عقده لثلاثة مواسم مقبلة، لاشتراطه الحصول على المستحقات المالية المتأخرة له، والبالغة تسعة ملايين جنيه.

ويعد طارق حامد ثاني لاعب في الزمالك مطلوب للعب في الأندية السعودية بعد الحارس محمد أبوجبل والذي تلقى عرضا مغريا من نادي النصر، وطلب حسم التعاقد بشكل رسمي بعد مباراة فريقه ضد الوداد المغربي والمقررة مساء اليوم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا