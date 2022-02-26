الامارات | مدرب الوصل هيلمان تحت الضغط قبل مواجهة الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الوصل هيلمان تحت الضغط قبل مواجهة الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات مدرب الوصل، البرازيلي أودير هيلمان، تحت ضغط كبير قبل مواجهة الوحدة اليوم الساعة 5:30 مساء ضمن المرحلة 17 من دوري أدنوك للمحترفين. وزادت الضغوط على هيلمان بعد الوداع المخيب لبطولة الكأس قبل أيام على يد الشارقة.

وتضغط جماهير الوصل من خلال مواقع التواصل على إدارة النادي لإقالة المدرب البرازيلي، بعد فشله في إدارة مباراة الشارقة في الوقت الذي كان فيه الفريق متقدما بهدفين دون رد، قبل أن تنقلب النتيجة في الدقائق الأخيرة.

ولن تكون مهمة هيلمان ولاعبي الوصل سهلة أمام الوحدة الساعي نحو حصد النقاط الثلاث بأي طريقة للحفاظ على فارق النقاط الستة التي تفصله عن العين المتصدر، والذي فاز بدوره أمس على اتحاد كلباء، وصدر الضغط للوحدة قبل مواجهة الامبراطور.

لكن الوحدة يُراهن على تألق لاعبيه في تلك الفترة ونجاحه في الوصول للمباراة النهائية لكأس رئيس الدولة بعد تخطيه عقبة بني ياس. ويعد العنابي هو الفريق الوحيد الذي ينافس على بطولة الدوري وكأس رئيس الدولة وكأس المحترفين.

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