موعد مباراة الأهلي وصن داونز الليلة فى دوري أبطال أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي اختبارا قويا وصعبا عندما يستضيف صن داونز الجنوب أفريقي في التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، فى قمة ونهائي مبكر بين بطل آخر نسختين في دوري الأبطال وبطل جنوب إفريقيا.

واستعد فريق الأهلى جيدا لمباراته الليلة ضد صن داونز من خلال التدرب بدون راحة عقب الانتهاء من مباراته ضد المقاصة يوم الثلاثاء الماضى بالدوري، ثم الدخول فى معسكر مغلق طويل لمدة 24 ساعة لفرض حالة من التركيز الشديد على لاعبى الفريق الأحمر قبل هذه المواجهة الهامة، وكذلك استعادة المصابين على معلول ومحمد عبد المنعم وبيرسى تاو.

وتكمن أهمية مباراة الأهلى الليلة فى أن الفوز بها سيمنح الأهلى اعتلاء صدارة المجموعة لأنه سيصل للنقطة الرابعة وسيتوقف رصيد بطل جنوب أفريقيا عند نفس النقاط، ولكن يتفوق المارد الأحمر بالمواجهات المباشرة، قبل أن يخوض مباراته المؤجلة ضد المريخ السودانى بالجولة الافتتاحية.

وعقد الجهاز الفني للأهلي محاضرات بالفيديو للاعبي الأهلي لإطلاعهم على مواطن القوة والثغرات فى صفوف بطل جنوب أفريقيا، من أجل استغلالها فى مباراة الليلة، قبل وضع خطة المباراة التي يخوض بها لقاء الليلة من أجل الانقضاض على الفريق الجنوب إفريقي.

ويرغب موسيمانى فى شرح طريقة لعب صن داونز وأهم الأوراق الرابحة فى صفوفه وطريقته فى بناء الهجمات والاستحواذ على الكرة وشن هجوم على مرمى المنافسين، وكذلك وضعيته فى الحالة الدفاعية، من أجل استغلالها في وضع طريقة اللعب وخطة المباراة مع لاعبي الأهلي.

كما حرص بيتسو موسيمانى على تحفيز لاعبى الأهلي من أجل تحقيق الفوز، وطالبهم بضرورة تخطي بطل جنوب أفريقيا باعتبار أن الفوز فى هذه المباراة طريق الأهلى لتصدر المجموعة الأولى وقطع شوط كبير نحو الصعود إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، باعتبار أن صن داونز هو أقوى المنافسين للأهلى على الصعود إلى ربع النهائى.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الليلة كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر، وبذلك تشهد قائمة الأهلي عودة كل من محمد عبد المنعم وعلى معلول وبيرسي تاو بعدما غاب الثلاثي عن قائمة الأحمر في مباراة المقاصة الأخيرة بالدوري التى فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة، وإن كان بيرسي تاو غائبا عن مباريات الفريق منذ فترة.

في المقابل، يسعى فريق صن داونز إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي للحفاظ على حظوظه في استمرار تصدر المجموعة وتوسيع الفارق بينه وبين الأهلي حال الخروج بنتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل، في ظل رغبته الملحة لتحقيق فوز معنوي على الأهلي.

ويرغب فريق صن داونز في الفوز على الأهلي لرد اعتباره بعد الخسارة على يد الفريق الأحمر في آخر نسختين بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وإقصائه من البطولة، حيث يتطلع بطل جنوب إفريقيا للثأر من الأهلي ورد اعتباره من الهزيمتين الماضيتين أمام بطل إفريقيا.

ويعول صن داونز كثيرا على التكتل الدفاعي والترابط بين خطوطه من خلال الانتشار والتمركز الجيدين داخل الملعب وكذلك على اللعب الجماعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة والسريعة في شن هجوم خاطف على مرمى الأهلي ومحاولة زيارة شباكه.