شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة المصرى وأتوهو بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري بصحبة أحد لاعبي الفريق البورسعيدي، مؤتمراً صحفياً اليوم للحديث عن اللقاء المرتقب الذى يجمع المصري بنظيره أوتوهو الكونغولي في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنسختها التاسعة عشر، والتي تجمع الفريقين فى السادسة مساء غد الأحد بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، بالإضافة إلى الاجتماع الفني الذى سيحدد الزي الرسمي لكل فريق خلال المباراة.

وكشف مصدر مقرب من معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري، أن التونسي يركز في الوقت الحالي مع الفريق البورسعيدي، على الرغم من تلقيه عدداً من العروض المغرية في الفترة الأخيرة بعد النتائج المميزة التي قدمها مع أبناء بورسعيد.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن الشعباني تلقى عدة عروض من أندية الخليج بقيمة مادية أعلى من عرض الرجاء المغربي، إلا أن الشعباني فضل الاستمرار مع المصري بشرط تنفيذ الوعود التي تلقاها من مجلس الإدارة لدعم استقرار الفريق وأهمها دفع مستحقات اللاعبين.

وأضاف المصدر أن أحد وكلاء اللاعبين قد عرض على الشعباني تدريب الزمالك ولكن بشكل غير رسمي من إدارة القلعة البيضاء، موضحاً أن الزمالك لم يتواصل مع المدرب التونسي بشكل رسمي وأن الأمر اقتصر على ترشيح من وكيل لاعبين.