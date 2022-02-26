شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتى الأهلى والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا اليوم السبت 26 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند دقات التاسعة مساء اليوم، السبت، تنطلق مباراتا الأهلى والزمالك في الجولة الثالثة من دورى أبطال أفريقيا، وهي الجولة التي يطمح فيها قطبا الكرة المصرية لتحقيق الانتصار الأول فى البطولة هذا الموسم، على حساب صن داونز الجنوب أفريقي، والوداد المغربي البيضاوي.

موعد مباراة الأهلى وصن داونز

ويدخل فريق الأهلى اختبارا قويا وصعبا عندما يستضيف صن داونز الجنوب أفريقى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى قمة ونهائى مبكر بين بطل آخر نسختين فى دورى الأبطال وبطل جنوب إفريقيا.

واستعد فريق الأهلى جيدا لمباراته الليلة ضد صن داونز من خلال التدرب بدون راحة عقب الانتهاء من مباراته ضد المقاصة يوم الثلاثاء الماضى بالدوري، ثم الدخول فى معسكر مغلق طويل لمدة 24 ساعة لفرض حالة من التركيز الشديد على لاعبى الفريق الأحمر قبل هذه المواجهة الهامة، وكذلك استعادة المصابين على معلول ومحمد عبد المنعم وبيرسى تاو.

وتكمن أهمية مباراة الأهلى الليلة فى أن الفوز بها سيمنح الأهلى اعتلاء صدارة المجموعة لأنه سيصل للنقطة الرابعة وسيتوقف رصيد بطل جنوب أفريقيا عند نفس النقاط، ولكن يتفوق المارد الأحمر بالمواجهات المباشرة، قبل أن يخوض مباراته المؤجلة ضد المريخ السودانى بالجولة الافتتاحية.

موعد مباراة الزمالك والوداد المغربي

ويخوض فريق نادى الزمالك مواجهة مهمة عندما يصطدم بنظيره الوداد البيضاوى المغربى، فى لقاء صعب، خاصة بعد السقوط فى فخ التعادل خلال أول جولتين من دور المجموعات أمام بترو أتليتكو وساجرادا.

تقام مباراة الزمالك والوداد البيضاوى فى التاسعة مساء السبت على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، فى مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمجموعة الرابعة فى دورى أبطال أفريقيا.