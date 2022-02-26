شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بالأزرق والوداد بالابيض فى موقعة السبت بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسني المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الاجتماع الفني لمباراة الوداد المغربي، المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب مركب محمد الخامس أسفر عن ارتداء القلعة البيضاء الزي الأزرق كاملا، موضحا أن الوداد سيرتدي الزي الأبيض خلال المباراة.

وكشف المدير الإداري أن الاجتماع الفني شهد التأكيد من جانب مسؤلي الكاف على حضور الجماهير حسب سعة ملعب المباراة، وأن التذاكر متوفرة عبر الانترنت للجالية المصرية بالمغرب.

ويستعد الزمالك للقاء الوداد المغربي اليوم السبت في التاسعة مساء على ستاد المركب الرياضي محمد الخامس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الفريق وصلت إلى المغرب يوم الأربعاء الماضي استعدادا للقاء المرتقب، وكان في استقبال البعثة المستشار أحمد مبارك قنصل مصر في المغرب.

ويرأس بعثة الزمالك أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ويرافقها اللواء مصطفى هدهود نائب رئيس النادي واللواء علاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية.