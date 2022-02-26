شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم لـ"On Time Sports": أشكر حسن عبد الله لوقوفه معى ونفسى أرجع اشتغل تانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أشرف قاسم نجم الزمالك الأسبق الشكر لحسن عبدالله رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لوقوفه بجواره خلال فترة مرضه، قائلا: أشكر حسن بيه عبد الله لتواصله معى باستمرار وحالتى المعنوية ارتفعت كثيرا بعد اتصاله بى وقالى ما تقلقش إحنا جنبك".

وتحدث قاسم خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة "أون تايم سبورتس 1" عن مرضه، قائلا:" لست حزينا لمرضى وأعلم أنه ابتلاء من الله وأتمنى أن يلهمنى الصبر عليه ولن أنسى كل واحد جدع وقف معى في مرضى".

تابع قاسم:" بداية من مارس المقبل من المفترض أن أحصل على 15 جرعة علاج الذى يشبه في طريقته الكيماوي وأعمل حاليا على تجهيز دخولى للمستشفى لإجراء بعض التحاليل اللازمة التي طلبها طبيبي الخاص".

وواصل قاسم:" أنا قعدت 3 سنوات دون علاج لأنى كنت بكشف ومحدش كان عارف عندى ايه وكنت أخشى مقابلة الناس خوفا من نظرتهم لى" متابعا:" عايز أرجع اشتغل في الملعب تانى لأن من أكتر الفترات اللى جالى فيها شغل وانا تعبان".