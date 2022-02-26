شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك فى الجولة الـ17 بدورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار الجمعة مواجهات قوية فى إطار الجولة ال 17 بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021/2022.

وشهدت هذه الدورة فوز كلا من، الأهلى على أصحاب الجياد. 3/0 و الشمس على هليوبوليس 3/1 و سموحة على الجزيرة 3/2 و سبورتنج على الطيران 3/1 و وادى دجلة على الصيد 3/2 و الزمالك على الزهور 3/1.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة عن إقامة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك بالدور الثانى من دورى السيدات الممتاز يوم 14 مارس المقبل على صالة الأهلى.

ويطمح فريق الأهلي فى الفوز بمواجهات الدور الثانى من أجل مواصلة الزحف والاحتفاظ باللقب، ويسعى فريق نادى الزمالك لتصحيح الأوضاع هذا الموسم من أجل المنافسة على اللقب الذى يستحوذ عليه غريمه التقليدى الأهلى لمدة سنوات عديدة حتى دخل موسوعة جينيس بتحقيقه عدد مرات فوز متتال فى المباريات، وسط طموح الفريق الأبيض فى ملاحقة الأحمر لتحسين الأوضاع خلال المرحلة المقبلة.