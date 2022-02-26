شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة بعثة الزمالك قبل مواجهة الوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سلبية المسحة الطبية لجميع أفراد الفريق، قبل مواجهة الوداد المغربي المقرر إقامتها التاسعة مساء اليوم السبت، على ستاد المركب الرياضي محمد الخامس ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الفريق وصلت إلى المغرب يوم الأربعاء الماضي استعدادا للقاء المرتقب، وكان في استقبال البعثة المستشار أحمد مبارك قنصل مصر في المغرب.

ويرأس بعثة الزمالك أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ويرافقها اللواء مصطفى هدهود نائب رئيس النادي واللواء علاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية.