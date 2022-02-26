شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد الوداد.. قراءة في أوراق القمة العربية الأفريقية بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "أكون أو لا أكون".. بهذا الشعار يدخل الزمالك مواجهة الوداد البيضاوي المغربي غدًا السبت ، فى لقاء لا يقبل التهاون والتفريط في أي نقطة أخرى، بعد السقوط فى فخ التعادل خلال أول جولتين من دور المجموعات أمام بترو أتليتيكو وساجرادا.

ونجح الزمالك في التأهل إلى دور المجموعات بدورى الأبطال عقب تغلبه على فريق توسكر الكينى بطل الكينيا فى دور الـ32 بنتيجة 5-0 بمجموع المباراتين، بعدما حسم مواجهة الذهاب لصالحه بنتيجة هدف دون رد، قبل أن يكرر الفوز بأربعة أهداف في القاهرة، وفي دور المجموعات افتتح الزمالك مشواره بالتعادل على أرضه أمام بترو أتليتكو الأنجولي بهدفين لمثلهما، قبل أن يتعادل خارج الديار مع ساجرادا الأنجولي سلبياً.

ويتفوق الزمالك تاريخيًا في مواجهاته أمام الوداد، بعدما واجه بطل المغرب في 3 لقاءات سابقة، حقق الفوز في مباراتين وخسر مباراة واحدة، وبات فريق الزمالك جاهزا بقوته الضاربة للمباراة في معظم المراكز، وذلك بعد تماثل ثنائي الفريق حازم إمام من الإصابة وأحمد سيد زيزو من فيروس كورونا.

ويبدو التشكيل الأقرب للزمالك في مواجهة الفريق المغربي في مباراة الفرصة الأخيرة مكون من محمد أبوجبل في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي الدفاعي أحمد فتوح وحازم إمام والونش ومحمد عبد الغني، وفي الوسط إمام عاشور ويوسف أوباما والصاعد ماجد هاني، وفي الهجوم الثلاثي سيف الجزيري وأشرف بنشرقي وأحمد سيد زيزو.

ولا تبدو مهمة الفوز على الوداد في عقر داره مستحيلة على لاعبى الزمالك، خاصة أن الفريق المغربي يعاني من متاعب كثيرة على مستوى خط الدفاع وحراسة المرمى، خاصة في المباراتين الأخيرتين حيث بات يستقبل أهدافا سهلة.

ونجح الوداد البيضاوي المغربي في التأهل إلى دور المجموعات بعد الفوز على فريق هارتس أوف أوك الغاني بنتيجة 6-1 في مباراة الإياب، فيما كان الفريق المغربي قد خسر فى مباراة الذهاب بنتيجة 1/0. وفي دور المجموعات فاز الوداد بثلاثية نظيفة في اللقاء الأول على ساجرادا الأنجولي، قبل أن يخسر أمام بترو أتليتكو بهدفين مقابل هدف.

ويعول وداد الأمة على خبرات بعض لاعبيه خاصة المهاجم مؤيد اللافي ولاعب الوسط شيخ كومارا والمدافعين جلال الداودي ويحيى جبران، لكن خبرات وتاريخ الزمالك ترشحه للفوز، خاصة أن المباراة تندرج تحت عنوان "لقاء الجريحين"، فأيهما يعمق جراح الآخر في موقعة السبت؟!