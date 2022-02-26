شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتدرب اليوم صباحاً ومساءً استعداداً لمواجهة المقاصة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة حمد إبراهيم، تدريباته اليوم، السبت، على فترتين "صباحية ومسائية"، وذلك ضمن تحضيرات الدراويش لملاقاة مصر المقاصة فى الأول من مارس المقبل على ملعب الكلية الحربية بالجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام التدريبات الصباحية في تمام الساعة الـ 8، فيما تقام التدريبات المسائية فى الـ 4 وذلك علي ملعب عبد الرحمن أنوس باستاد الإسماعيلية.

وكان حمد إبراهيم قد أصدر عدة قرارات علي لاعبيه في الساعات الماضية لفرض الالتزام والانضباط داخل صفوف الفريق من أجل تحسين النتائج في المسابقة المحلية.

وقرر المدير الفني للدراويش، اعتبار الفريق في معسكر مفتوح بالإضافة إلي منع اللاعبين تمامًا من التعامل مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

كما قرر منع تصوير التدريبات الجماعية نهائيًا والاكتفاء بالأخبار من خلال المركز الإعلامي مشددًا أنه من يخالف ذلك سيتم تطبيق العقوبة المناسبة عليه.