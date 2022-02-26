شكرا لقرائتكم خبر عن 13 نقطة × 10 مباريات.. الاتحاد السكندري يعيش ورطة نتائج مع العميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 10 مباريات و13 نقطة.. هي حصاد نادي الاتحاد السكندري في الدوري حتى الآن، نتائج أغضبت جماهير زعيم الثغر، وكان أخرها الهزيمة أمس أمام إنبى بهدف دون رد، تتواصل خيبات الفريق رغم التدعيمات الكبيرة التي أبرمها مطلع هذا الموسم، وتواجد جهاز فني كبير بقيادة العميد حسام حسن.

الاتحاد السكندري حقق ثلاثة انتصارات فقط مقابل ثلاثة هزائم وأربعة تعادلات في مسيرته هذا الموسم، ورغم أنه من أقوى خمس فرق هجوميا في المسابقة بعدما تمكن من تسجيل 15 هدفا، إلا أنه يعاني دفاعيا بشكل كبير، حيث استقبل 17 هدفا وهو ثاني أكبر معدل من الأهداف المستقبلة بعد إيسترن كومباني الأضعف دفاعا حتى الآن.

ويعاني الاتحاد من هشاشة دفاعية جعلته في المركز السابع بالدوري المصري، كما لم يستفد الفريق من كأس الرابطة التي ودعها من الدور الأول، رغم أنها كانت فرصة لمصالحة جماهير الاتحاد والعودة مجددا لحصد الألقاب الغائبة عن الفريق منذ عشرات السنين.

ويعيش النادي السكندري أوقاتا صعبة في ظل الإصابات المتعددة التي تطارد الفريق وعلى رأسها الصليبي التي ضربت عدد من اللاعبين منهم كريم ممدوح وحسام عاشور وكريم الديب، بالإضافة إلى الإصابات الطويلة التي ضربت العديد من اللاعبين، لكن الجميع يثق في قدرة الاتحاد لسابق أمجاده.