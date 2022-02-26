شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دور الـ16 ببطولة ويندي سيتي للاسكواش بـ7 مباريات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، منافسات اليوم الأول من دور الـ 16 ببطولة ويندي سيتي للاسكواش، أحد أكبر بطولات اللعبة، والتي تستضيفها ولاية شيكاغو الأمريكية خلال الفترة بين 23 فبراير الجاري وحتى الثاني من مارس المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 250 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وتستمر منافسات هذا الدور على مدار يومين.

وكان 16 لاعباً ولاعبة من مصر قد حسموا تأهلهم إلى دور الـ 16 بواقع 9 لاعبين بمنافسات الرجال و7 لاعبات بمنافسات السيدات.

وجاءت مباريات المصريين في اليوم الأول من منافسات دور الـ 16 كالتالي:

ـ علي فرج والهندي سوراف جوزيل

ـ مروان الشوربجي والأمريكي تود هارتي

ـ محمد الشوربجي ويوسف إبراهيم

بينما جاءت منافسات السيدات كالتالي:

ـ نور الشربيني والبلجيكية تيني جليس.

ـ روان العربي والروسية أليكس فولر.

ـ سلمى هاني ونادين شاهين.

ـ مريم متولي وهانيا الحمامي.