شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى وبيراميدز "زيرو" خسارة فى أول 10 جولات بالدورى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات الأهلى وبيراميدز الفريقان الوحيدان اللذان لم يتجرعا طعم الخسارة بعد مرور 10 جولات من مسابقة الدورى العام حيث خاض المارد الأحمر 8 لقاءات فاز 7 وتعادل في مباراة بينما لعب الفريق السماوى 9 لقاءات فاز في 7 وتعادل في مباراتين.

ويتربع بيراميدز على صدارة ترتيب جدول الدورى العام برصيد 23 نقطة بعد أن خاض 9 مباريات ويأتي الأهلى في المركز الثانى برصيد 22 نقطة حصدهم من 8 مباريات ويحل الزمالك ثالثا برصيد 19 نقطة حصدهم من 9 لقاءات وتعرض للخسارة في مباراتين.

وفى سياق متصل فقد فريق الإسماعيلى 27 نقطة في أول 10 جولات بمسابقة الدورى العام بالموسم الحالي حيث لم يحصد الدرايش سوى ثلاثة نقط فقط احتل بهما المركز السابع عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.

وحصد الإسماعيلى نقاطه الثلاثة من التعادل في 3 مباريات أمام المقاولون العرب في الجولة الخامسة وغزل المحلة في الأسبوع السادس وفيوتشر في الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى العام وجميعها انتهت بالتعادل السلبي بإستثناء موقعة الذئاب وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتعرض فريق الإسماعيلى لسبعة هزائم في مسابقة الدورى العام بالموسم الحالي الأمر الذى جعل إدارة الدراويش تقيل الأرجنتينى خوان براون وتولى الإدارة الفنية لحمد إبراهيم الذى كان يشغل منصب المدرب العام في بيراميدز.