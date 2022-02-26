شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات: زواني أخطر لاعبى صن داونز.. ونغمة الرحيل أطفأت بريق سيرينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد بركات نجم الأهلي الأسبق رسالة تحذير للفريق الأحمر قبل مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال بركات عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إن مباراة الأهلي وصن داونز لن تكون سهلة لأن المنافس دائماً يصعد إلى الأدوار النهائية في المواسم الأخيرة.

وأوضح أن المجموعة متشابكة خاصة بعد فوز المريخ على الهلال في ديربي الكرة السودانية بنتيجة 2-1 وبالتالي المريخ دخل حسابات التأهل بقوة بعدما وصل إلى 4 نقاط وسيلعب ضد الأهلي في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الأولى.

وأشار إلى أن الأهلي استفاد من إراحة معظم نجومه في لقاء مصر المقاصة والأداء كان قوياً ولكن يجب أن يتعامل اللاعبون بشكل مميز وجاد في لقاء صن داونز.

وتحدث نجم الأهلي الأسبق عن صن داونز قائلاً:" دعونا نعترف أن مستوى الفريق الجنوب أفريقي أقل بعض الشئ من أداءه تحت قيادة بيتسو موسيماني المدرب السابق والذي يقود الأهلي حالياً ولكن يجب التعامل بحذر مع المنافس".

وأشار إلى أن أبرز نجوم صن داونز حالياً هو تيمبا زواني موضحاً أن الأوروجوياني جاستون سيرينو نجم الفريق الجنوب أفريقي ابتعد عن الصورة تماماً رغم أنه كان الأفضل داخل الفريق ولكنه تأثر بأنباء رحيله عن صن داونز وإعلان رغبته في الانتقال للأهلي وهو ما أدى لانطفاء بريقه.