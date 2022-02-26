سلبية مسحة فريق الزمالك استعدادًا للوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

كشف الجهاز الطبي لفريق نادي الزمالك، عن سلبية المسحة الطبية لجميع أفراد الفريق، قبل مواجهة الوداد البيضاوي المغربي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق الوداد، في تمام التاسعة مساءً، اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وستقام المباراة على ملعب "المركب الرياضي بمحمد الخامس" وسط حضور 40 ألف متفرج من جانب جماهير الوداد.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق انتصاره الأول في مرحلة المجموعات بعد التعادل مع الثنائي الأنجولي فريق بترو أتلتيكو بنتيجة (2-2)، ثم ساجرادا بدون أهداف.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين، في المقابل يأتي الوداد في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط.