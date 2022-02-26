الزمالك في مهة صعبة أمام الوداد المغربي من أجل الابتعاد عن "حسبة برما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يستعد فريق الزمالك لمواجهة صعبة أمام نظيره الوداد المغربي، مساء السبت، بملعب"المركب الرياضي بمحمد الخامس" لمواجهة الوداد البيضاوي في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة.

ويأمل الزمالك في تحقيق فوزه الأول في مجموعات دوري الأبطال على الوداد بالمغرب، بعد أن تعادل في أول جولتين مع فريقي بترو أتلتيكو وساجرادا إسبيرانسا.

الزمالك يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، بينما يأتي الوداد ثانيا بثلاث نقاط، ويتصدر بترو أتلتيكو برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل ساجرادا بنقطة واحدة.



تفوق نسبي للزمالك

ويعد اللقاء المقبل بين الزمالك والوداد هو الرابع تاريخيًا بين الفريقين حيث تواجه في 3 مباريات سابقة، حقق الزمالك الفوز في مباراتين وخسر واحدة.

واصطدم الزمالك بنظيره الوداد المغربي في لقاء السوبر الأفريقي عام 2003 ، حينها فاز الزمالك بنتيجة 3-1 وتوج باللقب.

وتكررت مواجهة الزمالك والوداد في دوري أبطال أفريقيا عام 2016، بنصف النهائي، وفي لقاء الذهاب فاز الزمالك بنتيجة 4-0، قبل أن يعود الوداد في ملعبه ويفوز بنتيجة 5-2، لكن تلك النتيجة أهلت الفريق الأبيض للنهائي.

قائمة الزمالك

وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اختار القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح _حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق. -حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه _ سيد نيمار .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف وسيف جعفر.

حشد جماهيري

أعلن محمد الجواهري، المدير العام لشركة "كازا إفنت" المنظمة لدخول الجمهور لملاعب الكرة في المغرب، السماح بحضور 40 ألف متفرج لمباراة الوداد والزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد الجواهري، في تصريحات لصحيفة "le360" المغربية في نسختها الفرنسية: "سيتم السماح بحضور 40 ألف مشجع لمباراة الوداد والزمالك، و35 ألف مشجع لمباراة الرجاء وحوريا".

وكان نادي الوداد أعلن في بيان رسمي تحديد 30 درهما لثمن تذاكر المدرجات المكشوفة، و50 درهما للمدرجات غير المكشوفة، أما المنصة الشرفية فتحدد لها 500 درهم.