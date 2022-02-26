لاعب الوداد السابق: الهزيمة أمام الزمالك ستكون ضربة قوية.. وحراسة المرمى مهزوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال لاعب فريق الوداد المغربي السابق، سالم المحمودي، إن عدم فوز ناديه أمام الزمالك خلال المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم السبت سيكون بمثابة ضربة قوية لفريقه في ظل نتائجه الأخيرة.

ويستعد فريق الوداد لاستضافة الزمالك، مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالنسخة الجارية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المحمودي، خلال مداخلة بفضائية الزمالك، في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الجمعة:"هي مباراة صعبة ومهمة للفريقين وأتمنى أن تخرج بصورة تليق بهما، آخر هزيمتين للوداد ممكن أن تؤثر عليه أمام الزمالك ولكن أرى أن مباريات الدوري تختلف عن دوري أبطال أفريقيا ونقول دائمًا أن الوداد يظهر بالمباريات الكبيرة".

وتابع لاعب الوداد السابق:"يجب على الفريق أن يظهر في البداية بمظهر يليق به وبدعم الجماهير وبأنه يريد الفوز بالمباراة؛ فالزمالك فريق قوي ولديه الإمكانيات ولكن هناك ثقة مهزوزة في حراسة مرمى الوداد كما أن فتح المباراة أمام الزمالك في البداية لن يكون جيدًا للوداد ولكن يجب أن ننتظر ونرى كيف سيظهر الزمالك".

وكان نادي الوداد المغربي قد أعلن طرح 40 ألف تذكرة أمام الجماهير لحضور مباراة الزمالك.

وأتم المحمودي تصريحاته بقوله:"الفريق الذي سيرتكب أقل عدد من الأخطاء هو من سيفوز بالمباراة ويجب على الوداد الضغط على خط الوسط بالزمالك وعدم فقد الكرة وعدم الفوز أمام الزمالك سيكون ضربة قوية للوداد".

ويدخل الوداد المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق نقطة عن نظيره الأنجولي بترو أتليتكو المتصدر، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين بفارق نقطة عن نظيره الأنجولي ساجرادا.