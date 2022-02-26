الخليج 365 يكشف كيف يفكر كارتيرون لمواجهة الوداد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، ملامح التشكيل الذي سيبدأ به مباراة الوداد البيضاوي المغربي، في قمة المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويخرج الزمالك إلى ملعب "المركب الرياضي بمحمد الخامس" لمواجهة الوداد البيضاوي في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة.

وعلم "الخليج 365"، أن كارتيرون لم يحسم موقف مشاركة محمود عبد الرازق "شيكابالا" أساسيًا أم سيضعه على مقاعد البدلاء ويتم الدفع به وفقًا لاحتياجات المباراة.

الأمر الثاني وهو مركز المهاجم، حيث لم يستقر الفرنسي على مَن يقود الهجوم سواء الدولي التونسي سيف الدين الجزيري أو عمر السعيد.

لكن هناك ورقة هجومية سيتم الدفع بها وهو أحمد سيد "زيزو" العائد من الإصابة بعد تعرضه لفيروس كورونا (كوفيد 19) قبل مباراة ساجرادا مما أدى إلى غيابه أمام بطل أنجولا.

ومن المتوقع أن يلعب الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: يوسف إبراهيم "أوباما" - إمام عاشور.

خط الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي - (شيكابالا) - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري أو عمر السعيد.

ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي قبل انطلاق الجولة الثالثة: بترو أتلتيكو (4 نقاط) - الوداد البيضاوي (3 نقاط) - الزمالك (نقطتين) - ساجرادا (نقطة).