"مفاجأة".. الخليج 365 يكشف ماذا يدور في عقل موسيماني لمواجهة صنداونز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت الساعات الماضية، حالة من الحيرة عند الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي قبل مباراة صنداونز.

ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة فريق صنداونز، في لقاء سيقام مساء السبت في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، ضمن حسابات الجولة الثانية عن المجموعة الأولى بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وعلم "الخليج 365"، أن موسيماني يمر بحيرة بسبب طريقة اللعب حيث لم يستقر على الأسلوب الذي سيتبعه ضد صنداونز وهو أن يلعب بطريقة (4 - 2- 3 -1)، أو بطريقة (3-4-3).

ورغم ذلك إلى أن موسيماني ضمن الاعتماد على تسعة لاعبين بداية بالحارس محمد الشناوي وأمامه محمد هاني ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي "أفشة" ومحمد شريف.

وهنا يتبقى مكانيين في التشكيل، فإذا اعتمد موسمياني على طريقة (3-4-3) سيكون التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - حمدي فتحي - محمد عبد المنعم.

خط الوسط: علي معلول - عمرو السولية - أليو ديانج - محمد هاني.

خط الهجوم: مفاضلة بين حسين الشحات أو طاهر محمد طاهر - محمد مجدي "أفشة" - محمد شريف.

أما إذا لجأ موسيماني واعتمد على طريقة (4-2-3-1) سيكون التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - حمدي فتحي - محمد عبد المنعم - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج - عمرو السولية.

خط الوسط المهاجم: حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد طاهر أو لويس ميكيسوني.

خط الهجوم: محمد شريف.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، إن موسيماني يرى صعوبة الدفع بخدمات الجنوب أفريقي بيرسي تاو من البداية خاصة أنه عائد من إصابة في العضلة الأمامية مزعجة نوعًا ما.

وأضاف المصدر، أن الأقرب لفكر موسيماني هو تواجد أحمد عبدالقادر كبديل ليكون ورقة يستخدمها حال الاحتياج له.

ويتواجد الأهلي في مجموعة تضم كل من: المريخ والهلال السودانيين بجانب فريق صنداونز الجنوب أفريقي.

جدير بالذكر أن ترتيب المجموعة كالتالي: المريخ 4 نقاط (مباراة مؤجلة) - صنداونز 4 نقاط - الأهلي نقطة (مباراة مؤجلة) - الهلال (نقطة).