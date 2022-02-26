شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفني للمصري يلبى دعوة سفير مصر بالكونغو لحضور حفل عشاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لبى حسن عمار رئيس بعثة النادي المصري بالكونغو الديموقراطية الدعوة التي وجهها حمدي شعبان، سفير مصر بالعاصمة كينشاسا لسيادته وللجهاز الفني والإداري والطبي للفريق الأول بقيادة المدير الفني معين الشعباني وكريم ذكري، مدير الكرة لحضور حفل العشاء الذي أقيم على شرفهم بدار سكن السفير المصري بكينشاسا.

وخلال الحفل وجه حسن عمار شكر مجلس ادارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية، للسفير حمدي شعبان على الجهود التي بذلها سيادته ومعه أسرة السفارة المصرية بالكونغو الديموقراطية، مؤكدًا أن سيادته قد بذل مجهودًا كبيرًا في تيسير كافة إجراءات منح التأشيرات للبعثة وكذلك إتمام كافة ترتيبات البعثة المتعلقة بالإقامة والتنقلات وملاعب التدريبات والتنسيق في هذا الشأن مع مسئولي نادي أوتوهو ممثل الكونغو برازافيل وكذا مسئولي اتحاد الكرة بالكونغو الديموقراطية، مشيدًا كذلك بحرصه على التواجد بشكل شخصي في استقبال البعثة بمطار كينشاسا، مضيفًا أن هذا الأمر ليس بغريب على وزارة الخارجية المصرية وبعثاتها الدبلوماسية في كافة دول العالم والتي تقدم دومًا يد العون والمساعدة لكافة البعثات الرسمية التي تمثل جمهويرة مصر العربية في كافة المحافل الدولية.