شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالمغرب: نتوقع حضورا جماهيريا كبيرا لمباراة الزمالك والوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير ياسر عثمان سفير مصر في المغرب، أن نادى الزمالك تم استقباله بحفاوة كبيرة في المغرب قبل مباراة الفريق التي تجمعه بالوداد غدا السبت في الجولة الثالثة من دورى ابطال افريقيا.

وتابع عثمان في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، "النموذج الذى ظهر عليه الجمهور المغربي في مباراة الرجاء وحوريا كوناكرى يشجع على حضور الجماهير لمباراة الزمالك والوداد". وواصل السفير المصري في المغرب: "السفارة المصرية في أنجولا بذلت مجهود كبير من أجل لحاق أحمد سيد زيزو ببعثة الزمالك في المغرب، والمسحات التي أجراها الفريق كلها سليمة".

ويخوض الزمالك مواجهة قوية ضد الوداد المغربي بعدما واصل نزيف النقاط أمام ساجرادا الأنجولي في البطولة القارية التي يأمل فيها الجمهور الأبيض في العودة مجددا لترويض اللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ 20 عاما.

تعادلان في أول جولتين أمام فرق تأتي حظوظها في التأهل في المرتبة التالية للزمالك عقّد من مسألة تتويج الفارس الأبيض باللقب القاري هذا الموسم، إذ إن الاهتمام حاليا ينصب حول التأهل أولا ثم التركيز فيما هو لاحق.