شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الكاراتيه يطير إلى السعودية مع لاعبى المنتخب لأداء العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة منتخب الكاراتيه غدا السبت إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة وذلك مكافأة من قبل الاتحاد المصري بعد التألق الذي ظهر عليه اللاعبون وبعثة الفراعنة في بطولة العالم الأخيرة.

وحقق لاعبو المنتخب في بطولة العالم الأخيرة مراكز وميداليات متنوعة حيث تم اعتلاء الترتيب العام فيما يتعلق بمنتخب ذوي الهمم بينما تم احتلال الوصافة فيما يتعلق بالأسوياء .

كما سيتم مكافأة الأبطال الفائزين بميداليات في دورة الألعاب الأوليمبية التي أقيمت مؤخرا في طوكيو بالسفر لأداء مناسك العمرة أيضا.

ويطير مجلس إدارة الاتحاد للكاراتيه بأكمله إلى الأراضي السعودية برئاسة محمد الدهراوي بالإضافة إلى حسام عجور نائب رئيس الاتحاد ، سيد نصر ، عصام عبد الرؤوف ، أحمد ابو عيشه ، محمد الحسينى ، محمد سعد ، أمين الزعبلاوى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وخالد عبد الستار المدير التنفيذى للاتحاد و شعبان عبد الله ( ادارى ) .

وعلى مستوى الجهاز الفني للمنتخب، يسافر عبد الفتاح النجار مدير فنى منتخب الكبار ، محمد عبد الرحمن (تاتو) مدرب منتخب مصر للرجال ، و هانى قشطة مدرب منتخب مصر للسيدات ، ومحمد رمضان رئيس جهاز ذوى الهمم ، و محمد حمدى و محمد العكارى ، و وائل عبد الله مدربى ذوى الهمم ، والدكتور عماد السرسي و هيثم فاروق ، واحمد محمد صابر ، و محمود سمير حكام دوليون ، والدكتور احمد الصاوى طبيب الفريق .

كما تم تحديد 23 لاعبا ولاعبة من ابطال المنتخب الوطنى الذين شاركوا فى بطولة العالم و اولمبياد طوكيو وهم فريال اشرف ، جيانا فاروق ، أحلام حمدى ، سهيلة احمد ، ياسمين الجويلى ، ياسمين الهوارى ، منه شعبان ، اسماء مجدى ، ايه هشام ، نهى عنتر ، على الصاوى ، عبد الله ممدوح ، يوسف عماد ، يمنى طارق ، مروة احمد ، سلمى علاء ، روان خليل ، فاطمة احمد ، ندين ناجى ، احمد وحيد ، عبد العزيز عاصم ، مصطفى أبو الفتوح ، محمد كمال