شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعقد جلسات تحفيزية مع باسم مرسى لاستعادة ذاكرة التهديف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة مديره الفني هيثم شعبان جلسات تحفيزية بصفة مستمرة مع باسم مرسي نجم الفريق من أجل استعادة مستواه المعهود الذى كان عليه، والعودة إلى التهديف مرة أخري.

ويبذل باسم مرسى قصارى جهده في التدريبات الجماعية لفريقه من أجل الوصول إلى أعلى "فورمة" ممكنة لا سيما أن الجهاز الفنى لفريق سيراميكا مقتنع بقدرات وإمكانيات اللاعب الفنية وهو ما جعلهم يتعاقدون معه.

وشارك باسم مع سيراميكا في 10 مباريات، في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وسجل هدفًا واحدًا أمام المقاولون العرب، في الجولة الثامنة، ولم يصنع أي هدف.

وكانت أفضل فترات باسم مرسي مع الزمالك حيث سجل مع الفريق الأبيض 50 هدفًا، وصنع 15 آخرين، خلال 137 مباراة لعبها برفقة الفريق في مختلف البطولات.

من جانبه أعرب معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا عن دهشته العارمة من الأخبار المغلوطة التي ترددت عبر أحد البرامج، والتي لا هدف منها إلا زعزعة استقرار الأندية، واشاعة الاضطراب، في غياب غير مبرر للمهنية.

وقال البطاوي أن مزاعم استغناء نادي سيراميكا عن حارس مرماه الأساسي وكابتن الفريق، عامر عامر، وادعاء أن الجهاز الفني بدأ رحلة البحث عن حارس مرمى جديد، أمر لا أساس له من الصحة، وأمر بعيد كل البعد عن الحقيقة.

وأكد معتز البطاوي، المدير الرباضي لنادي سيراميكا عدم صحة الأنباء التي ترددت عن وجود أي قرار بالاستغناء عن خدمات عامر عامر حارس المرمى وقائد الفريق، خاصة وأنه أحد عناصر القوام الأساسي، مشددًا على أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن هيثم شعبان، لم يتخذ قراراً برحيل أي لاعب في الوقت الحالي مبديا تمسكه بكل العناصر الموجودة بصفوف الفريق، خاصة وأن الموسم الحالي ممتد حتى أغسطس المقبل.